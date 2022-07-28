«الصحة»: استقرار نسب الإصابات بكورونا والأعراض أقل حدة

قال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه خلال الأسابيع الوبائية الماضية، ارتفع معدل الإصابات المجتمعية بفيروس كورونا، موضحًا أن المعدلات تشهد حالة من الثبات على مدار اليومين الماضين.

ارتفاع معدلات الإصابات المجتمعية

وأعرب «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، عن آماله في ثبات معدلات الإصابة بكورونا، مؤكدًا أنه ما زال الوقت مبكرًا للحكم على الوضع، حيث ما زالت معدلات الإصابات المجتمعية والحالات القابلة للإصابة مرتفعة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هناك استقرارًا في معدلات حالات الإصابة بكورونا التي تكون في احتياج لدخول المستشفيات، لافتًا إلى انخفاض نسب الحالات التي تحتاج إلى المستشفيات أو تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي، فضلًا عن انخفاض نسب الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن كل المستشفيات الحكومية والجامعية بها أقسامًا مخصصة للعزل للتعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن معظم المرضى المصابين بكورونا الذين يحتاجون للدخول إلى المستشفيات، مصابين بأمراض مزمنة أخرى ما يجعل التعامل معهم يتسم ببعض الصعوبة.

«عبدالغفار»: «أوميكرون» سريع الانتشار

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن متحور أوميكرون أقل حدة من متحور دلتا الذي كان منتشر من قبل لكنه سريع الانتشار مقارنة بالمتحورات الأخرى السابقة، موضحًا أنه يصيب الجهاز العلوي التنفسي وهو ما يفسر أن الأعراض تتضمن سيلان الأنف والتهاب الحلق، مؤكدًا أنه نادرًا ما يصيب الرئة وبالتالي لا يصاحبه انخفاض في نسبة الأوكسجين بالدم.

وشدد «عبد الغفار» على ضرورة تلقي اللقاحات لكل المواطنين، مؤكدًا أنه يمكن ذهاب المواطنين لمراكز التلقيح دون حجز أو تسجيل مسبق، موضحًا أهمية حصول المواطنين الحاصلين على الجرعات الأولى للجرعات التنشيطية، كما أنه على المواطنين الذين يقل أعمارهم عن 60 عامًا ومر على حصولهم لآخر جرعة تنشيطية 6 أشهر ولا يعانوا من أي أمراض مزمنة الحصول على جرعة تنشيطية أخرى، منوهًا أنه على المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا أو المصابين بأي نوع من الأمراض المزمنة ضرورة التوجه للحصول على الجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر.