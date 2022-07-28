المنشآت السياحية: ارتفاع نسب الإقبال على مطاعم الأقصر وأسوان خلال الصيف

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقًا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية بكل من الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان سترتفع بنسبة كبيرة خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل في الفترة من أكتوبر وحتى شهر أبريل 2023، موضحًا أنه خلال تلك الفترة ستتراجع نسب إشغالات المطاعم السياحية الموجودة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

زيادة أعداد السياح الأجانب خلال الشتاء

وأضاف «فتحي» لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسب الإشغال بمطاعم الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة خلال الشتاء، يعود إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها خلال تلك الفترة، إذ يحرص السياح الأجانب على تناول الوجبات بالمنشآت والمطاعم السياحية المنتشرة بتلك الدول، لافتًا إلى أن المطاعم تستهدف وصول متوسط نسب الإشغال بتلك المدن خلال فصل الشتاء لأكثر من 85%.

السياحة العربية خلال الصيف

وأشار «فتحي» إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية الموجودة بالقاهرة الكبرى خلال فصل الصيف الجاري، وتحديدًا خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر 2022، يعود إلى الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية التي تُقبل بشكل كبير على التواجد بالمنشآت السياحية بكافة أنواعها.

وأوضح ورئيس لجنة السياحة الترفيهية، أن نسبة السياح العرب من رواد المطاعم السياحية خلال فصل الصيف الجاري تُقدر بنحو 90% من عدد المتواجدين بالمنشآت السياحية، فيما يمثل المصريين والسياح الأجانب الـ10% المتبقية.

وأعرب «فتحي» عن رضاه عن نسب إشغال المطاعم خلال فصل الصيف الحالي، موضحًا أنه للمرة الأولى منذ جائحة كورونا تحقق غالبية المنشآت السياحية هامش ربح جيد، مع ثبات نسب الإقبال المرتفعة طوال تلك الفترة، لافتًا إلى أن المطاعم تستهدف العودة لذات الأرقام التي حققتها خلال عام 2019.