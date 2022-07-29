أسعار الألعاب الترفيهية في الأسواق: دومينو وكوتشينة وشطرنج وأونو وليدو

أصبح وجود الموبايل ناقوس خطر يهدد علاقتك بأسرتك وأصدقائك، حيث إن تعلق بعض الناس بالموبايل يجعلهم يعيشون في العالم الافتراضي، ويخلق عندهم الرهبة من الحياة الحقيقية، لذا فإن قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء يساعد في تحسين الحالة النفسية والبعد عن توتر الحياة، وتساعد الألعاب الجماعية مع العائلة والأصدقاء بشكل كبير في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد العائلة وتكوين حياة حقيقية بعيدا عن السوشيال ميديا.

ورصدت «الوطن» في هذا الإطار عددا من الألعاب الترفيهية وأسعارها في الأسواق والتي يمكن استخدامها في تجمعات العائلة والأصدقاء للقضاء على الملل وتقوية العلاقات.

ألعاب الورق «الكوتشينة»

تعد الكوتشينة من أشهر الألعاب منذ سنوات كثيرة حيث يلعب بها الكبير قبل الصغير، وتكون عبارة عن 52 كارتا، ويمكن لعب الكوتشينة في أكثر من لعبة مثل «الشايب، البصرة، كريزي أيت، هاند، كونكان، البستوني، سبعة الكومي»، ويبدأ سعرها في السوق المصري من 10 جنيهات حتى 85 جنيها.

لعبة أونو

تتكون أونو من 108 كروت يأخذ كل لاعب 7 كروت، ويتم وضع بعض الكروت في المنتصف وإلقاء الكروت المتشابهة سواء في اللون أو الرقم وتحتاج هذه اللعبة إلى صبر كبير، ويتراوح سعرها في السوق المصري من 20 جنيها 50 جنيها.

لعبة الليدو

تنقسم لعبة الليدو إلى أربعة مربعات بألوان مختلفة وتعتمد على التفكير مع الحظ، ويمكن لعبها بداية من شخصين إلى أربعة أشخاص، ومن يصل إلى المنتصف قبل باقي اللاعبين يكون هو الفائز، ويبدأ سعرها في السوق المصري من 40 جنيها حتى 95 جنيها.

لعبة البازل

تعتمد لعبة البازل علي التركيز، حيث تتكون من مجموعة كبيره من القطع يقوم اللاعبين بتجميعها ليكون الشكل المطلوب، ويبدأ سعرها من 100 جنيه حتى 250 جنيها.

السلم والثعبان

اللعبة عبارة عن لوحة مرسومة على شكل أرقام وسلالم وثعابين ونرد ، وتعتمد علي الحظ، وسعرها يبدأ من 40 جنيها حتى 120 جنيها.

الشطرنج

يعتمد اللاعبون في الشطرنج علي الذكاء وسرعة البديهة، ويلعبها شخصين فقط، وسعرها يتراوح بين 125 جنيها حتى 225 جنيها.

الدومينو

تتكون لعبة الدومينو من عدد من الأحجار، وتتوزع 7 أحجار على كل لاعب، وتنتهي مع انتهاء أول لاعب من أحجاره، ويصل سعرها من 80 جنيها حتى 130 جنيها.