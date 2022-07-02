عمر عصر: إذاعة مباريات الألعاب الفردية بدورة المتوسط كون قاعدة جماهيرية لها

قال عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، والمتوج بالميدالية الفضية فى منافسات تنس الطاولة بدورة ألعاب البحر المتوسط 2022 المقامة بمدينة وهران الجزائرية، إن تمثيل منتخب مصر يدفع اللاعب للطموح في الميداليات الذهبية، وهناك ملايين من الشباب يتمنوا المشاركة باسم مصر، لافتا إلى ان العديد من المشجعين مهتمون بالألعاب الجماعية مثل كرة القدم بالرغم من أن الرياضات الفردية لها مستقبل كبير مثل تنس الطاولة الذي يشهد حالة من التقدم ومتابعة الجماهير، لافتا إلى أن إذاعة مباريات دورة البحر المتوسط كان له تأثير كبير على تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من الجماهير المصرية.

تأهيل الشباب من داخل المدارس وفي الشوارع

وأوضح «عصر» في تصريحات تلفزيونية، أنه يجب البدء في تأهيل الشباب من داخل المدارس وفي الشوارع وفي كل مكان، متابعا وزير الشباب والرياضة الدكطتور أشرف صبحي اجتمع معي واتكلمنا عن تطوير اللعبة وتأهيل النشء لإعداد مشروع بطل أوليمبى قادر على تمثيل منتخب مصر فى المحافل الدولية».

وجود قاعدة كبيرة من النشء فى لعبة تنس الطاولة

وأشار «عصر» إلى أهمية وجود قاعدة كبيرة من النشء فى لعبة تنس الطاولة وتجهيزهم للبطولات، مبينا أن دورة الألعاب فى الجزائر أظهرت مدى اهتمام المصريين بالألعاب الفردية على غير العادة والاهتمام بالألعاب الجماعية مثل كرة القدم، وأن تأهيل أكبر عدد من الشباب يسهم بدوره في وجود مواهب ومهارات كثيرة تساعد مصر في الحصول على أكبر عدد من الميداليات الذهبية في البطولات الدولية.

منتخب مصر لتنس الطاولة

وأكد عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، أنه بالرغم من زواجه من ألمانية إلا أنه رفض الحصول على الجنسية الجنسية الألمانية التي تشترط التخلى عن الجنسية المصرية، قائلا: «اللعب باسم منتخب مصر نعمة كبيرة ومااقدرش اتخلى عن اسم مصر».