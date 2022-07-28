عاجل .. لينك نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ بعد إعلانها رسميا منذ قليل

عمليات بحث مكثفة عبر محركات البحث عن لينك نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢، بالتزامن مع إعلان أوائل الثانوية الأزهرية، في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، حيث أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية الأزهرية أمس، في جميع الشعب، لتهنئتهم بالتفوق والنجاح.

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير لينك نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط ومعرفة النتيجة فور ظهورها، ومن ثم يبدأ طلاب الثانوية الأزهرية البحث عن تنسيق كليات الأزهر علمي وأيضا أدبي، حيث توزيع كليات جامعة الأزهر في المحافظات وفقا للتوزيع الجغرافي الذي قسمته الجامعة.

وحرص الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على توجيه كلمات وعبارات تحفيزية عند تهنئته للطلاب أوائل الثانوية الأزهرية 2022 بكل أقسام الثانوية الأزهرية، مؤكدًا أنّ تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢

وللدخول لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية، يمكن لطلاب ثانوي أزهر علمي، وطلاب ثانوي أزهر أدبي، استخدام لينك نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢، والدخول من الرابط التالي من هنـــــــا.

وقبل قليل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بنسبة نجاح عامة 57.31%، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 50.97%، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 68.55%، لتكون نتيجة القسمين معًا 57.31%، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح 97.2%.

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

وجاء النسب المعلنة من قبل الأزهر، بشأن اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام، كالتالي:

- عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات القسم الأدبي بلغ 65303، حضر منهم 60024، نجح منهم 30595، بنسبة نجاح 50.97%.

- على مستوى القسم العلمي تقدم للامتحان 42140، حضر منهم 33817، نجح منهم 23181، بنسبة نجاح 68.55%.

- بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان إجمالًا 107443 طالبًا وطالبة، حضر منهم 93841، نجح منهم 53776، بنسبة نجاح عامة للقسمين 57.31%.

- يدخل امتحانات الدور الثاني 28664 طالبًا وطالبة.

- شعبة العلوم الإسلامية بلغ عدد المتقدمين للامتحان 143 طالبًا وطالبة، حضر جميعهم، ونجح منهم 139 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 97.2%.