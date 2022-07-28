بالأسماء.. الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022 من ذوي الهمم

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أسماء الطلاب الخمس الأوائل على الثانوية الأزهرية «مكفوفين»، حيث حصلت الطالبة ريم عيسى عبدالقادر البدوي، منطقة الغربية الأزهرية من معهد فتيات سمنود، على المركز الأول على الجمهورية، بمجموع درجات 617 بمنسبة 97.94%، وحصل الطالب خالد محمد أحمد علي، منطقة بني سويف الأزهرية، من معهد ببا، على المركز الثاني بمجموع درجات 608 بنسبة 96.51%.

أوائل الثانوية الأزهرية مكفوفين

وتابع الضويني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أنّ الطالب مصطفى محمد عبدالعزيزعبدالجواد، منطقة الغربية الأزهرية من معهد المحلة الكبرى، حصل على المركز الثالث بمجموع درجات 588 بنسبة 93.33%، وحصل الطالب إبراهيم اشرف المتولي عبدالمعين عبده، منطقة الغربية الأزهرية، من معهد سنباط، على المركز الرابع بمجموع درجات 581 بنسبة 92.22%، وحصلت الطالبة الزهراء حسام الدين محمود عبدالحق، منطقة الدقهلية الأزهرية، من معهد فتيات ميت عنتر، على المركز الخامس بمجموع درجات 577 بنسبة 91.59%.

تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

جاءت التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية الأزهرية، خلال مؤتمر صحفي نظَّمه المركز الإعلامي للأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر، ويبث المركز الإعلامي للأزهر، المؤتمر مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحضور وسائل الإعلام المصرية المختلفة.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 57.31%

وكان وكيل الأزهر، أعلن اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بنسبة نجاح عامة 57.31%، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 50.97%، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 68.55%.