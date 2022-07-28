عاجل.. الأزهر يعلن أوائل الثانوية الأزهرية ويشيد بتميز الطلاب وتفوقهم

هنأ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الطلاب والطالبات الناجحين جميعًا، وأعرب عن تحيته وتقديره لهؤلاء الطلاب الذين جدوا واجتهدوا وحصَّلوا العلوم الأزهرية بتنوعها وشمولها ومنهجها الواسع الذي يميز الطالب الأزهري ويجعله مُهيئًا لدخول المرحلة الجامعية، بما تتطلبه من جهد وعلم ومعرفة وقدرة على البحث والتميز العلمي، مقدمًا كذلك الشكر لأولياء الأمور الذين ربّوا أولادهم على الأدب والاجتهاد وطلب العلم في قلعة العلم العريقة: الأزهر الشريف.

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وقدَّم وكيل الأزهر الشكر والتحية لقطاع المعاهد الأزهرية وكل العاملين به وكل القائمين على العملية التعليمة جميعًا ومن بذلوا جهدًا كبيرًا في خروج امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 على الصورة الأمثل، ومن بعدهم الجهد المضاعف الذي بذله أعضاء لجان النظام «الكنترول» في تصحيح أوراق الإجابات مواصلين الليل بالنهار من أجل إنجاز هذا العام وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور، بما يساهم في انتظام مراحل التقديم للجامعة، وتيسير الأمور على الطلاب.

وأعلن وكيل الأزهر كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي نظَّمه المركز الإعلامي للأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر، كما بث المركز الإعلامي للأزهر المؤتمر مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحضور وسائل الإعلام المصرية المختلفة.

نتيجة الثانوية الأزهرية

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى مكالمات هاتفية مساء أمس مع الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022م، هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم وتقديره لما بذله أولياء الأمور حتى يصل أبناؤهم إلى هذا التميز والتفوق، معربًا عن تمنياته للأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد مشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.