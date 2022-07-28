عاجل.. الفتيات يتصدرن أوائل الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، اليوم الخميس، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نسبة النجاح بشعبة العلوم الإسلامية (97.2%).

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022

وفي هذا التقرير، ننشر أسماء الطلاب العشرة الأوائل على القسم الأدبي في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022:

- الطالبة أميرة أسامة سعيد عبد المنجي، منطقة القاهرة الأزهرية (معهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود) المركز الأول، بمجموع 622 (98.73%).

- الطالبة فاطمة محمد حلمي محمد النشوي، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد فتيات كوم حلين) المركز الثاني بمجموع 620 (98.41%).

- الطالبة وسام أحمد حسني عبد الباقي، منطقة الجيزة الأزهرية (معهد فتيات العمرانية) المركز الثالث بمجموع 619 (98.25%).

- سارة بهجت السعيد محمد عبده، منطقة كفر الشيخ الأزهرية (معهد فتيات محمد رجب) المركز الرابع بمجموع 618 (98.10%).

- يمنى محمد أبو خليل عبد العظيم، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد فتيات العواسجة) المركز الرابع مكرر بمجموع 618 (98.10%).

- الطالبة أسماء محمد علي محمد، منطقة القاهرة الأزهرية (معهد فتيات أرض الجنينة) المركز السادس بمجموع 617 (97.94%).

- الطالبة تبارك جلال عبد العزيز محمد الحفناوي، منطقة المنوفية الأزهرية (معهد فتيات بركة السبع) المركز السادس مكرر بمجموع 617 (97.94%).

- الطالب محمد رضا شعبان السيد محمد عطية، منطقة كفر الشيخ الأزهرية (معهد منشأة عباس) المركز السادس مكرر بمجموع 617 (97.94%).

- الطالبة رقية السيد أحمد السيد عامر، منطقة كفر الشيخ الأزهرية (معهد فتيات المندورة) المركز التاسع بمجموع 616 (97.78%).

- الطالبة أميرة محمد محمد فرج، منطقة القاهرة الأزهرية (معهد فتيات البساتين) المركز العاشر بمجموع 615 (97.62%).

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

وأعلن وكيل الأزهر كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي نظَّمه المركز الإعلامي للأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر، كما بث المركز الإعلامي للأزهر، المؤتمر مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحضور وسائل الإعلام المصرية المختلفة.