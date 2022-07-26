موقع التنسيق الإلكتروني لامتحان القدرات لطلاب الثانوية.. 6 إرشادات

حدد موقع التنسيق الإلكتروني لامتحان القدرات مجموعة من الارشادات المهمة لطلاب الثانوية العامة، والتي يجب عليهم اتباعها بالتزامن مع فتح باب التسجيل وانطلاق الاختبارات في الجامعات للكليات التي تشترط اختبارات قدرات للالتحاق بها، مثل كليات الإعلام والتربية الرياضية والتمريض والتربية الفنية والموسيقية.

إرشادات موقع التنسيق الإلكتروني لامتحان القدرات

وتضمن موقع التنسيق الإلكتروني لامتحان القدرات عدة خطوات يجب اتباعها، وهي:

الخطوة الأولى: إدخال رقم الجلوس

بحسب الموقع، يجب في الخطوة الأولى إدخال رقم الجلوس والرقم السري المكتوب على استمارة النجاح التي تسلمها الطالب من المدرسة.

الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقاً

إذا كان قد سبق للطالب تسجيل رغباته على موقع التنسيق الإلكتروني لامتحان القدرات في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباته بحسب آخر تعديل قام به، ويُسمح للطالب بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

الخطوة الثالثة: البيانات الأساسية

في هذه الخطوة يجب على طالب الثانوية العامة التأكد من سلامة بياناته الأساسية، مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

الخطوة الرابعة: إدخال وتعديل قائمة الرغبات

بعد ذلك يعرض الموقع للطالب قائمة رغباته السابقة، ويُسمح له بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها.

ويقول الموقع، إنه في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكن للطالب ملؤها باختيار من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذى يفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافي، واجتياز اختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك.

الخطوة الخامسة: تسجيل الرغبات

بعد الانتهاء من إدخال قائمة الرغبات سيُعرض للطالب البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيا لتخزين رغبات الطالب على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي، والذي سيقوم بعملية التنسيق، وبعد التسجيل إلكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة الذي قمت به وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيا، ويمكنه طباعة هذه المستندات، كما يمكنه حفظها في ملف، وفي حال وضعك لبريد إلكترونى خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيا.

الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات

في حالة الرغبة في طباعة رغباته، يختار الطالب مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق .