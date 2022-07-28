اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكليات جامعة طنطا.. شروط ومعايير

تواصل كليات جامعة طنطا، لليوم الثاني على التوالي، اختبار القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط إجراء اختبارات القدرات من أجل القبول بها للعام الدراسي الجديد 2022- 2023.

أماكن اختبار القدرات

وأعلنت جامعة طنطا، عن الكليات التي يشترط دخولها ضرورة إجراء اختبار القدرات، وهي التربية الرياضية، والتربية النوعية، والتمريض، إلى جانب المعهد الفني للتمريض، ووفرت جامعة طنطا كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب من أجل إجراء اختبارات القدرات، وسط إجراءات احترازية مشددة، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، وأن اختبار القدرات يكون في مقر الكليات طبقا للإخطار الإليكتروني الذي تم إبلاغهم من خلاله بموعد ومكان إجراء الاختبار.

تحقيق معايير الأمن والأمان

وصرح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن توجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة ركزت بشكل واضح على التيسير على الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات وتوفير الآليات اللازمة لتنظيم عمليات دخولهم وأداءهم للاختبارات وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تكفل تحقيق معايير الأمن والأمان والوقاية الكاملة من العدوى.

وأكد نائب رئيس جامعة طنطا، على التزام الجامعة بأداء الاختبارات في الكليات الثلاث والمعهد الفني للتمريض في المواعيد المحددة مسبقا طبقا للإخطار الإليكتروني المرسل للطلاب، موضحًا أن اختبارات المعهد الفني للتمريض تتم داخل مقر كلية التمريض بالمجمع الطبي.