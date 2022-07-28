«التعليم العالي»: نتائج اختبارات القدرات متاحة للطلاب الآن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 الذين أدوا اختبارات القدرات، الحصول على نتيجة الاختبارات التي وصلت لها من الكليات التي تشترط اختبارات قدرات، موضحة أن اختبارات القدرات مستمرة حتى الآن وسط الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رابط الحصول على نتيجة اختبارات القدرات

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج التي وردت حتى الآن، موضحة أنه يمكن للطلاب الاطلاع أيضا على كل الضوابط الخاصة باختبارات القدرات من خلال دليل إرشادي على موقع المجلس الأعلى للجامعات.

يمكن الدخول على رابط نتيجة اختبارات القدرات، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك.

وفي سياق متصل، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 127 ألف طالب وطالبة.