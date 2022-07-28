إزالة 130 منزلاً بعشوائيات «زرزارة» في سفاجا ونقل السكان لـ«الروضة»

في إطار اهتمام الدولة بالقضاء على العشوائيات، وتطوير عدد من القرى والمنازل، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، شهدت مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، بدء أعمال إزالة 130 منزلاً في منطقة «زرزارة»، تمهيداً للبدء في تطوير المنطقة.

وجرى نقل الأهالي وتسكينهم في حي «الروضة»، إحدى المناطق البديلة للعشوائيات، التي أنشأتها الدولة للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقضاء على العشوائيات.

إزالة منطقة «زرزارة» بسفاجا

ونفذت أجهزة مجلس مدينة سفاجا، برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة، اليوم الخميس، قرار إزالة منازل منطقة «زرزارة» العشوائية، جنوب مدينة سفاجا، بعد نقل الأهالي إلى مساكن «الروضة»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

نقل الأهالي وتسكينهم في حي «الروضة»

ومن جانبه، أشار اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة، إلى إزالة مباني منطقة «زرزارة» العشوائية، بعدد 130 منزلاً، وذلك عقب نقل الأهالي وتسكينهم في حي «الروضة»، إحدى المناطق بديلة العشوائيات، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

ولفت رئيس مدينة سفاجا، في بيان صحفي قبل قليل، إلى أنه تم حصر السكان الموجودين بمناطق «زرزارة»، وبناءً عليه تم نقلهم إلى حي الروضة، حيث جرى تسكين غالبية الأسر في وحدات مجهزة، بينما تم تعويض باقي الأسر.

تندات أمام الوحدة الاجتماعية لحماية المواطنين من الشمس

‏وفي سياق آخر، شهدت مدينة سفاجا تركيب تندات أمام مقر الوحدة الاجتماعية لحماية المواطنين من أشعة الشمس أثناء حصولهم على الخدمات، وذلك بناءً على توجيهات اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة، موجهاً بسرعة إنجاز طلبات المواطنين بسهولة ويسر، وفي أسرع وقت، من خلال تنظيم العمل، وتحديد الاختصاصات، لسرعة إنهاء إجراءات وخدمات كافة المترددين على الوحدة الاجتماعية.