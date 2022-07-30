بدء امتحانات الدور الثاني وتحديد المستوى للطلاب في الخارج اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين بالخارج للعام الدراسي 2021/2022، اليوم السبت 30 يوليو، وفقاً للجداول المعلنة لجميع المراحل التعليمية من الصف لصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي علي منصة أبناؤنا في الخارج.

امتحانات الدور الثاني لأبناؤنا في الخارج.. بدء تقديم ملفات الأنشطة اليوم

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنَّ امتحانات تحديد المستوي تبدأ الخميس لأبناؤنا في الخارج من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، مشيرة إلى أنَّه يتمّ رفع ملفات الأنشطة بداية من اليوم السبت وحتي يوم 9 أغسطس 2022.

وأضافت وزارة التعليم، أنَّ التقديم لـ امتحانات الدور الثاني وتحديد المستوي من خلال المنصة الإلكترونية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، عن طريق كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب لدور الأول، مؤكداً أنه لن يتم دفع أي رسوم لامتحانات الدور الثاني أو تقديم أي مستندات.

الفئات المسموح لامتحانات الدور الثاني

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المسموح لها التقدم لأداء امتحانات الدور الثاني 2021- 2022، مشيرًا إلى أنَّه مسموح للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول بمصر 2021- 2022، والمتقدمين للدور الثاني على نظام أبناؤنا في الخارج، والطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول 2021- 2022 ولهم دور ثان، ولم يتمكّنوا من أد ن أداء بعض أو كل الامتحانات لأي سبب تقلي أو فني.

- الطلاب الجدد المتقدمين من مصر سداد رسوم الامتحان إلكترونيًا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولارًا.

- تسليم أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمد من الإدارة التعليمية المختصة موضحًا به مواد الرسوب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي (16 ش أمين سامي متفرع من شارع القصر العيني - بجوار عمارة العرايس).