بروتوكول علاج كورونا للموجة السادسة.. اعرف العقاقير المحذوفة

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن بروتوكول علاج كورونا الموجة السادسة، مؤكدا أن هناك تحديثا له بالتزامن مع الدخول في الموجة السادسة من الفيروس، كما أنه من المقرر حذف عقاري «الهيدروكسي كلوركين» و«إيفرزين»، وسيتم إضافة عقار جديد من الخارج منتظر قدومه.

بروتوكول علاج كورونا للموجة السادسة

وأضاف المصدر في تصرح لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البروتوكول العلاجي كاملا، كما أنه من المقرر أن تتغير طرق تشخيص فيروس كورونا، فضلا عن أنه سيتم تدريب الأطباء على استخدام بروتوكول علاج كورونا للموجة السادسة، بشكل محترف داخل كافة المستشفيات وتعميمه.

أشار إلى أن بروتوكول العلاج منذ انتشار الجائحة، ساعد كثيرا في رفع معدلات الشفاء، والتي وصلت إلى أعلى معدلاتها خلال الموجة الخامسة من الفيروس، محذرا المواطنين من التعامل معه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، «الأمراض لا تعالج عن طريق الفيس بوك».

بروتوكول علاج كورونا من وزارة الصحة

تابع المصدر، أنه تم الاتفاق على الإبقاء على الفيتامينات التي حددتها اللجنة العلمية من قبل، لأنها مهمة سواء من مصادرها الطبيعة أو غيرها لتعزيز مناعة الجسم ضد الفيروس ومتحوراته المختلفة، مشيرا إلى أن تحديث بروتوكول علاج كورونا للموجة السادسة لا يرتبط بمتحورات ولكن مرتبط بإضافة عقاقير وجدت فائدتها.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتواصل معها في حال الإصابة بكورونا، وذلك من خلال الخط الساخن لها 105 لتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة المتعلقة بالفيروس والعزل المنزلي، مشيرة إلى أن كافة المستشفيات مستمرة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي.