كيف تحصل على قرض السيارة المستعملة بأقل قسط شهري وأطول فترة سداد؟

بدأ الكثير من الراغبين في شراء سيارة أو تغيير السيارة الخاصة بهم إلى شراء السيارات المستعملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات عالميا، ما جعل العديد منهم يبحثون عن أفضل الطرق التي تمكنهم من شراء السيارات المستعملة بنظام التقسيط وبأطول فترة سداد.

وتقدم عدد من البنوك للمواطنين فرصة الحصول على قرض السيارة المستعملة بأطول فترة سداد ممكنة وبأقل قسط شهري، واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير عدد من البنوك التي تقدم للعملاء قرض السيارة المستعملة، وفق خدمة عملاء البنوك، كالتالي:

قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي

- يتيح البنك الأهلي المصري للمواطنين الحصول على قرض السيارة المستعملة بنسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة السيارة المستعملة التي يرغب العميل في شرائها.

- يمكن أن يحصل العملاء على قرض السيارة، مع إمكانية سداد قيمة القرض على مدة زمنية تصل إلى 10 سنوات.

- بالنسبة للمصاريف الإدارية التي يحصل عليها البنك تصل نسبتها إلى 1%.

قرض السيارة المستعملة في بنك القاهرة

- يتيح بنك القاهرة للأشخاص الراغبين في الحصول على قرض السيارة المستعملة بقيمة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه.

- يجب ألا يقل المرتب الشهري الخاص بهم عن 1500 جنيه.

- يمكن للعملاء أن يقوموا بسداد قيمة القرض بمدة تصل إلى 5 سنوات.

- يجب ألا يقل سن العميل الراغب في الحصول على قرض السيارة عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما.

- يقوم البنك بتمويل السيارة المستعملة التي يرغب العميل في شرائها حتى 60% من قيمة السيارة.