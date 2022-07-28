إعلان موعد تلقي تظلمات الثانوية الأزهرية 2022.. المادة بـ100 جنيه

أعلن الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، مؤكدا أنه سيبدأ من يوم الإثنين، الموافق 1 أغسطس المقبل، على أن يستمر تلقي طلب التظلمات، لمدة شهر حتى 31 اغسطس.

أماكن تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية

عن أماكن تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية، أكد الضويني، أنها ستكون في 198 مكتبا، بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، مقابل دفع رسوم الطعن على المادة، البالغ قدرها 100 جنيه فقط، مشيرا إلى أنه تم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيا.

15 يوما لنظر التظلم

أوضح وكيل الأزهر، أن الفترة المسموح بها لنظرالطعن أو التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية، من وقت تقديم الطلب، ستكون 15 يوما بحد أقصى، وخلالها سيتم إبلاغ الطالب بنتيجة تظلمه.