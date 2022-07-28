رئيس جامعة الفيوم بحضور «مسلم»: ندعم التحول الرقمي والكتب أصبحت إلكترونية

أعلن الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، قيام الجامعة برفع كافة المقررات الدراسية على المواقع الخاصة بالكليات، إلكترونياً بداية من شهر أغسطس المقبل، مؤكداً حرص الجامعة على دعم التحول الرقمي، من خلال عدة طرق، أبرزها «رقمنة الكتاب الجامعي»، الذي أصبح إلكترونياً بالكامل، ولم يعد هناك كتاب ورقي يتم بيعه للطلاب، بالإضافة إلى دفع المصروفات الدراسية إلكترونياً من أي مكان، منعاً للزحام وانتظار الطلاب لفترة طويلة، وللتيسير على الطلاب.

رئيس جامعة الفيوم يرحب بالحضور

جاء ذلك خلال الملتقى التوظيفي السابع، الذي عقدته كلية الحاسبات والمعلومات، اليوم الخميس، على ضفاف بحيرة قارون، حيث رحبّ رئيس جامعة الفيوم بالدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة صحيفة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، كما وجه رئيس الجامعة الشكر إلى محافظ الفيوم، لمساندته ودعمه للجامعة بصورة دائمة، في مختلف المجالات.

الملتقى التوظيفي يستهدف توفير فرص عمل

وأكد الدكتور «حتاتة» أنّ الملتقى التوظيفي، الذي أقيم اليوم، يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، تتوافق مع متطلبات سوق العمل، من خلال رؤية الجامعة لمتطلبات السوق الخارجي، وإعداد خريج كلية حاسبات ومعلومات، بحيث يكون قادراً على المنافسة والتميز.

الملتقى يتناول التحول الرقمي

وتناول الحضور، خلال الملتقى التوظيفي السابع، الذي عقدته كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم الحديث عن التحول الرقمي، ومدى أهمية «الرقمنة» في مختلف المجالات.

أهمية التحول الرقمي في الإعلام

وأبرز الدكتور محمود مسلم، في كلمته، أهمية التحوّل الرقمي في مجال الإعلام، ضارباً مثالاً بتجربة صحيفة «الوطن» في التحول الرقمي، مما جعلها من أكثر المنصات الإعلامية تأثيراً، حتى حصدت المركز الثالث على مستوى العالم، وفقاً لتصنيف أحد المواقع الإنجليزية.

«السوشيال ميديا» ضرورة أساسية

وأكد رئيس مجلس إدارة «الوطن» أنّ مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» أصبحت ضرورة أساسية في كل شيء، وليست رفاهية، مشيراً إلى أنّ من لا يمتلك منصة قوية على «السوشيال ميديا»، التي أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكل شيء، لن يمكنه اللحاق بالركب.