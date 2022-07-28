جامعة الفيوم تكرم «مُسلم» وتهديه درعها خلال مشاركته بالملتقى التوظيفي

كرّم الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمود مُسلّم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وأهدياه «درع الجامعة»، وذلك على هامش مشاركته في الملتقى التوظيفي السابع لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، الذي أُقيم في منتجع نورياس على ضفاف بحيرة قارون، لتوفير فرص عمل لخريجي وطلاب الكلية وربطهم بسوق العمل.

احتفاء واسع وترحيب كبير بـ«مُسلّم»

ورحب محافظ الفيوم ورئيس الجامعة والضيوف، بالدكتور محمود مُسلم، ترحيباً واسعاً واحتفوا به، مؤكدين سعادتهم بحضور رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن للملتقى التوظيفي السابع لكلية الحاسبات والمعلومات، ومشاركته فيه، والحديث عن أهمية التحول الرقمي في وسائل الإعلام.

الملتقى ناقش أهمية التحول الرقمي

وناقش الملتقى أهمية التحول الرقمي في مختلف المجالات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتور حلمي خفاجي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور مصطفى ثابت رئيس وحدة متابعة الخريجين بكلية الحاسبات والمعلومات ومنسق الملتقى.

التحوّل الرقمي ضرورة وليس رفاهية

خلال كلمته في الحوار المفتوح بالملتقى، شدد الدكتور محمود مُسلّم على أهمية التحول الرقمي، الذي أصبح شريكا أساسيا في كل شىء خصوصاً في الصحافة والإعلام، وكافة المشروعات والتطورات المختلفة في مصر، لافتاً إلى أنّ «السوشيال ميديا» أيضاً تحوّلت إلى ضرورة وليس مجرد رفاهية أو وسيلة للتسويق.

مُسلّم يُشيد بالملتقى التوظيفي

وأشاد رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، بالملتقى التوظيفي الذي يربط الخريجين وطلاب الجامعة بسوق العمل مباشرة، دون أن يدّعي الكثيرون الظلم في فرص العمل، واصفاً الملتقى بكونه «اقتحام لمشكلات فرص العمل»، كما أبدى سعادته باهتمام جامعة الفيوم وخصوصاً كلية الحاسبات والمعلومات بالخريجين والطلاب والحرص على مساعدتهم في الحصول على فرص عمل.