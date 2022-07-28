«مُسلم»: «الوطن» من أكثر المنصات تأثيرا.. وتجربتها في التحول الرقمي كبيرة

عبّرّ الدكتور محمود مُسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن سعادته بحضور ملتقى التوظيف السابع لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، والذي أُقيم بأحد المنتجعات على ضفاف بحيرة قارون، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، واصفاً الملتقى بأنه اقتحام للمشكلات بدلاً من تكرار الشكوى بالظلم في الحصول على فرصة عمل.

تجربة «الوطن» في التحول الرقمي كبيرة

وأوضح «مُسلم»، في كلمته خلال الحوار المفتوح بالملتقى التوظيفي السابع لكلية الحاسبات والمعلومات في جامعة الفيوم، أن تجربة جريدة «الوطن» في الاستفادة من التحول الرقمي كبيرة جداً، كان آخرها المشاركة في مؤتمر «قمة المعرفة» مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يتحدث عن تحول التكنولوجيا إلى تصدير واقتصاد.

«الوطن» من أكثر المنصات الإعلامية تأثيراً

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ «الوطن» من أكبر المنصات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما أنها من أكثر المنصات الصحفية تأثيراً، مُضيفاً أنّها حصلت قريباً على المركز الثالث على مستوى العالم وفقاً لتصنيف موقع إنجليزي.

ملتقى التوظيف يقتحم المشاكل

ووصف رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» الملتقى التوظيفي بـ«اقتحام المشكلات»، بعيداً عن الإحباط والكلام الغير مفيد موضحاً حساسيته تجاه تكرار حديث الناس على الظلم في عدم الحصول على فرصة عمل دون اقتحام المشكلة، ومُبدياً سعادته بالاهتمام بالخريجين، وتوفير فرص عمل ليهم.

التحول الرقمي أصبح في كل مجال

وأكدّ الدكتور محمود مُسلّم أنّ التحول الرقمي أصبح في كل مجال الآن، بعدما كان مجرد قسم واحد، مُشدداً أنّه ليس هناك مشروع أو تطور في مصر إلا والتحول الرقمي شريك فيه، خصوصاً على مستوى الصحافة والإعلام.

السوشيال ميديا مكون رئيسي وليست وسيلة رفاهية

ولفت «مُسلم» إلى أن أدوات الصحافة كانت بسيطة جداً، وتستغرق وقتاً طويلاً على مدار سنوات طويلة، بينما أصبح الصحفي لا يسير الآن بدون متخصص السوشيال والتقنية حيث والذي أصبح مكون رئيسي وليس رفاهية أو مجرد وسيلة للتسويق.

وشدد رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» على أن من لا يملك منصة قوية على السوشيال ميديا أو الإنترنت لا يستحق أن يعيش، لأن كل شئ أصبح مرتبطا بهذا الأمر، كما أن التطور في الإعلام أصبح ضخم وسريع جداً، وحتى على مستوى التكنولوجيا التي أصبحت تنقل أسرع ما يمكن بخلاف الماضي حيث كانت تتطلب المعلومات سنوات طويلة لنقلها.

التطور في الكتابة الصحفية سريع جد

وكشف، أن أي تقدم أو تطور في الكتابة أصبح يصل مصر سريعاً، مشيداً بتنظيم ملتقى يجمع الخريجين والطلاب مع الشركات وسوق العمل ليتعرفوا على أفضل طريقة للعمل، إضافة إلى أحدث التطورات، ووسائل التقدم في الصحافة والإعلام.

وفي ختام حديثه، لفت «مُسلم» إلى أنّ التكنولوجيا فرصة لأن يكون هناك مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي، والذي يسهم بشكل فعال في ربط مصر كلها.