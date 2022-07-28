أكثر من 1000 فرصة عمل للخريجين في ملتقى جامعة الفيوم بحضور «مُسلم»

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، اليوم الخميس، فعاليات ملتقى التوظيف السابع الذي نظمته كلية الحاسبات والمعلومات، بأحد المنتجعات على ضفاف بحيرة قارون، لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل لخريجي كلية الحاسبات والمعلومات من الجنسين، بمجالات التكنولوجيا الحديثة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ.

حضور واسع من المسؤولين

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، رئيس الملتقى، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وخريجي كلية الحاسبات، وعدد من صناع المحتوى على شبكة الانترنت، وممثلي عدد من الشركات في مجال التكنولوجيا الحديثة.

علاقة متفردة بين جامعة الفيوم وديوان المحافظة

وخلال الجلسة الافتتاحية لملتقى التوظيف السابع لكلية الحاسبات، قدم محافظ الفيوم الشكر لرئيس الجامعة، على دعوته لحضور هذا الملتقى، مُعرباً عن سعادته بالعلاقة المتفردة بين المحافظة وجامعة الفيوم والتي تصب في مصلحة الأهالي، من خلال توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات والكوادر العلمية الجامعية في المشروعات التي تنفذها المحافظة.

الأنصاري يستعرض التحول الرقمي بالمحافظة

واستعرض «الأنصاري» جهود المحافظة في مجال التحول الرقمي وفقاً لرؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس، ورفع كفاءه المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وأرشفة الملفات وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على التحول الرقمي.

إطلاق منصة متكاملة لموارد المحافظة

وتابع المحافظ، بأنه يُجرى التجهيز لإطلاق منصة متكاملة لإدارة كل موارد المحافظة، والموارد البشرية، والبنية التحتية والفوقية، من خلال خريطة رقمية تفاعلية، وإعداد قاعدة معلومات وخريطة جغرافية بما يجري تنفيذه على أرض المحافظة، للتيسير على متخذي القرار، لافتاً إلى التعاون مع كليتي الحاسبات، والآداب، ومركز معلومات جامعة الفيوم، ووزارة الإتصالات، في هذا الشأن.

التشبيك بين جهود كل الجهات

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة التشبيك بين جهود كافة الجهات المعنية بمجالات التحول الرقمي، للوصول إلى الأهداف المرجوة، موضحاً أن التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات ليس غاية فى حد ذاته، وإنما أصبح طريقة وفلسفة عمل لتسهيل آليات تقديم الخدمات للمواطنين.

توفير فرص عمل للطلاب والخريجين

فيما ثمّن نائب محافظ الفيوم، دور الملتقى في التنسيق مع عدد من الشركات الكبرى، لتوفير فرص عمل لطلاب وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، مشيراً إلى عدد من جهود المحافظة في مجال التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إتاحتها بأكثر من شكل وتقليل تكلفة وصولها للمواطن.

مشاركة أكثر 15 شركة بالملتقى

يذكر أن ملتقى التوظيف السابع لكلية الحاسبات والمعلومات يوفر فرص عمل بمحالات هندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتطبيقات البرامج، وتطبيقات الويب، والتصميم والجرافيك، والشبكات، ويستهدف خريجى كلية الحاسبات والمعلومات بشكل خاص وكافة خريجى الكليات المتخصصة في الشأن ذاته، بمشاركة أكثر من 15 شركة، كما يشمل الملتقى تنظيم عدد من الندوات.

افتتاح معرض الشركات بالملتقى

وعلى هامش الملتقى، تم افتتاح معرض الشركات المشاركة بالملتقى، والمشاريع لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، كما تم منح دروع الجامعة تكريماً لعدد من الحضور، كما قام محافظ الفيوم ورئيس الجامعة، بمشاهدة منطقتي وادي الحيتان والريان باستخدام نظارات الواقع الافتراضي.