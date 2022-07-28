انطلاق الملتقى التوظيفي السابع لكلية الحاسبات بالفيوم بحضور «مُسلم»

انطلق، قبل قليل، الملتقى التوظيفي السابع لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، بحضور الدكتور محمود مُسلم عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وأحمد رأفت مذيع الشارع، والدكتور مصطفى ثابت رئيس وحدة متابعة الخريجين، وعدد من الشركات الرائدة في مجال الحاسبات.

المؤتمر التوظيفي السابع

وعقدت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور محمد حلمي خفاجي عميد الكلية، الملتقى التوظيفي السابع، بمنتجع نورياس على ضفاف بحيرة قارون، وبحضور عشرات الطلاب من خريجي الكلية، وذلك في إطار توفير فرص عمل للطلاب خريجي كلية الحاسبات في إطار دور الجامعة في المشاركة في التحول الرقمي بالصورة التي تولي لها مصر الاهتمام الأكبر في العصر الحالي.

تطبيق رؤية مصر 2030

يأتي ذلك في إطار السعي لتطبيق رؤية مصر 2020، والتي يرجو من خلاله إنشاء قاعدة بيانات كبيرة لخريجي كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم في صفوف الشركات العالمية والكبيرة المتواجدة في الملتقى.

السلام الوطني

بدأ الملتقى بأداء السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم من قبل المنشدة والقارئة الزهراء لايق، ثم إدارة الحوار الوطني استعدادا لاستكمال برنامج الملتقي التوظيفي السابع لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم المقام بمنتجع نورياس ببحيرة قارون والذي يستهدف عمل قاعدة بيانات لخريجي كلية الحاسبات والمعلومات.