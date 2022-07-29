طريقة تصحيح امتحان قدرات الفنون الجميلة 2022.. وتوزيع الدرجات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط نتيجة امتحان القدرات لكليات الفنون الجميلة، للطلاب الذين أدوا امتحان القدرات 2022، موضحة أن الاختبارات تجري حاليًا وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على ضرورة الالتزام بمواعيد الاختبارات المحددة والأوراق المطلوبة، والاطلاع على الإرشادات العامة ونوعية أسئلتها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

امتحان القدرات بكليات الفنون الجميلة

ويشمل امتحان القدرات بكليات الفنون جزء نظري مدته ساعة واحدة ويضم 45 سؤالا في المعلومات العامة، في حين يتم تخصيص ساعتين ونصف من امتحان القدرات في كليات الفنون للجزء العملي والذي يتطلب رسم موضوع تعبيري، وآخر تصميم ابتكاري.

وعن آلية تصحيح امتحان القدرات لكليات الفنون، قال الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة بجامعة حلوان، في تصريحات لـ «الوطن»: «تصحيح الجزء النظري يتم إلكترونيًا بنظام البابل شيت من خلال جهاز اسكانر خاص للتصحيح، ويقوم بنقلها ودون تدخل بشري، أما أسئلة الرسم والفنون فيتم تصحيحها من خلال لجان ثلاثية للتصحيح وأخرى للمراجعة».

وعن توزيع الدرجات، قال «رضا»: «الدرجات موزعة كالتالي، 40 درجة للرسم التعبيري، و30 للتصميم ،40 درجة للأسئلة النظرية ودرجة النجاح 60 من 100 درجة، مشيرا إلى متوسط الدفعة التي يتم قبولها نحو 600 طالبا (حسب ما يتم قبوله في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان».

وأكد أن كليات الفنون لا تتدخل في وضع أسئلة امتحانات القدرات، التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات من خلال لجان خاصة ويقوم بإرسالها في أظرف مغلقة، ولا يتم الاطلاع على محتواها مع بدء الامتحان، مشيرا إلى أن أسئلة امتحانات القدرات متغيرة يوما بعد يوم للكليات تلافيا لتكرار الأسئلة.

ويوجد في مصر 6 كليات للتربية في الفنية، كلية الفنون الجميلة بالزمالك، والفنون الجميلة بالإسكندرية، والفنون الجميلة بالمنصورة، والفنون الجميلة بأسيوط، والفنون الجميلة بالأقصر، والفنون الجميلة بالمنيا.

وأكدت وزارة التعليم العالي عبر موقعها الإلكتروني، أن رابط نتيجة امتحان القدرات للفنون الجميلة وجميع اختبارات القدرات 2022 التي وصلت نتائجها لها حتى الآن متاح الآن عبر موقعها ويمكن للطالب معرفتها برقم الجلوس والرقم القومي.