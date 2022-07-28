إصابة 4 في تصادم نصف نقل و«تروسيكل» بصحراوي البحيرة

شهد طريق مصر اسكندرية الصحراوي أمام قرية «الحرية»، التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل و«تروسيكل»، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بتصادم نصف نقل و«تروسيكل»

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتروسيكل مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في حادث صحراوي البحيرة

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «صبحي أ. ع. ر.»، 65 سنة، مقيم «الحرية»، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«عصام ص. أ.»، 33 سنة، مصاباً بجرح قطعي أسفل الأذن وكسر في الحوض، و«عظيمة ع. ج.»، 55 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، و«هنا ث. ص.»، 10 سنوات، مصابة بكسر بالقدم اليمنى وجرح نافذ في البطن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

وشهد طريق «دمنهور - شبراخيت»، في وقت سابق، وقوع حادث انقلاب سيارة «ميكروباص»، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبراخيت العام، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.