تعرف على أسعار حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 12 أغسطس المقبل، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

أسعار تذاكر حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي.

وتم طرح تذاكر حفل محمد رمضان إلى 5 فئات:

- الـفئة الأولى سعرها 35 ألف جنيه لـ 8 أفراد.

- الفئة الثانية 15 ألف جنيه لـ6 أفراد.

- الفئة الثالثة 8 الآلاف لـ4 افراد.

- والفئة الرابعة وقوفا بقيمة 950 جنيه.

- أما الفئة الخامسة الوقوف على الشاطئ والرملة بقيمة 500 جنيه.

محمد رمضانفي السباق الرمضاني 2023

ويستعد الفنان محمد رمضان، للسباق الرمضاني 2023 من خلال مسلسل «العمدة»، والذي أعلن عنه منذ أيام عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» مع المخرج محمد سامي قائلا: «عملنا مع بعض مسلسلي الأسطورة والبرنس، ورمضان القادم بإذن الله، ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح، رمضان يجمعنا».

وطرح «رمضان»، نهاية الشهر الماضي أغنية «تنطيط»، التي حققت أعلى نسبة مشاهدات على يوتيوب، كما تصدرت التريند، حيث حرص على غنائها في حفلاته التي أحياها مؤخرا.

أغنية «تنطيط» لمحمد رمضان

أغنية «تنطيط» من كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن، ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.