اعرف أبرز أماكن أداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

بدأ التقديم لحجز اختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز تلك الاختبارات، وذلك قبل أيام قليلة من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، لذا يتساءل العديد من الأشخاص عن أماكن أداء اختبارات كليات الفنون التطبيقية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز أماكن أداء اختبارات كليات الفنون التطبيقية بالنسبة للراغبين في الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة 2022.

أماكن أداء اختبارات كليات الفنون التطبيقية

طلاب محافظات القاهرة والجيزة يكون مكان الاختبار الخاص بهم في كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

طلاب محافظات الغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والسويس والإسماعيلية يكون الاختبار الخاص بهم في كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

طلاب محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والدقهلية ودمياط وبورسعيد والبحيرة و الإسكندرية ومطروح و كفر الشيخ سيؤدون اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

طلاب محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر وأسيوط وبني سويف والفيوم ومحافظة المنيا والوادى الجديد، سيكون اختبار القدرات الخاصة بهم في كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.

أقسام كليات الفنون التطبيقية

وهناك عدد من الأقسام التي يمكن الالتحاق بها في كليات الفنون التطبيقية في معظم فروعها، وهي كما يلي وفق لما ذكرته وزارة التربية والتعليم في بيان لها.

1- قسم التصميم الداخلي والأثاث (العمارة الداخلية)

2- قسم الإعلان

3- قسم الملابس الجاهزة (الموضة - الفاشون)

4-قسم السينما والفوتغرافيا والتليفزيون

5- قسم الطباعة والنشر والتغليف

6- قسم التصميم الصناعي

7- قسم الأثاث والإنشاءات المعدنية والحديدية

8- قسم المنتجات المعدنية والحلي

9- قسم الخزف

10- قسم الزجاج

11- قسم الزخرفة

12- قسم النحت والتشكيل المعماري

13- قسم الغزل والنسيج والتريكو

14- قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز

يذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2022 من المقرر أن تظهر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزير التربية والتعليم.