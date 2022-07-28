يبحث الطلاب عن رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 علمي عبر بوابة الأزهر، والتي أعُلن عن تلقيها مطلع أغسطس المقبل خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعلن فيه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 علمي عبر بوابة الأزهر

وعن رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 علمي عبر بوابة الأزهر، يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الدخول عليه من خلال الضغط هنـــــــــا، حيث سيتم فتح الباب أمام استقبال الطعون مطلع أغسطس القادم وحتى 31 من الشهر نفسه، وفقا لوكيل الأزهر الشريف.

وفيما يخص تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية علمي، أوضح وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، ضوابط تقديم التظلمات والرسوم المقررة لكل مادة، حيث تُقدم من خلال 198 مكتب بالمناطق الأزهرية.

موعد انتهاء الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وكشف الضويني، عن موعد انتهاء الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، مشيراً إلى أن التظلمات، ينظر فيها من تاريخ التقدم بالطلب على أن يُخطر الطالب بالنتيجة، خلال 15 يوما فقط، موضحاً أن رسوم التظلم هي 100 لكل مادة، مشيرا إلى استحداث نظام تسديد الرسوم إلكترونيا.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وأُعلنت نتيجة الثانوية الأزهرية للأدبي والعلمي، والعلوم الإسلامية، اليوم، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر مشيخة الأزهر، فور اعتماد النتيجة، والتي مثلت نسبة النجاح العامة بها نحو 57.31%، أما الأدبي فبلغت نسبة النجاح به 50.97%، وفي القسم العلمي وصلت نسبة النجاح إلى 68.55%، لتكون النتيجة الإجمالية للشعبتين معًا 57.31%، فيما جاءت نسبة نتيجة شعبة العلوم الإسلامية 97.2%.

وقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة لأوائل الثانوية الأزهرية، بالأمس من خلال مكالمات هاتفية.