نواب: «المتحدة» حافظت على الرياضة برد قناتي الأهلي والزمالك لإدارة الناديين

ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ القرار الذي اتخذته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيما يتعلق بإدارة وتشغيل قناتي الأهلي والزمالك، في ضوء ما نتج عنه اجتماع مجلس إدارة الشركة المتحدة، اليوم، مع مجلس إدارة الشركات التابعة، التي تتحمل تكاليف تشغيل قناتي الأهلي والزمالك، والذي أسفر عن رد القنوات المعنية للناديين المعنيين، وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما.

وأكد النواب أنّ هذا القرار يصب في مصلحة الرياضة المصرية، وعشاق رياضة كرة القدم، والتي تعد اللعبة الشعبية الأولى لدى المصريين.

احترام مشاعر المنافسة

وقال النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وعضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين لـ«الوطن»، إنّ احترام مشاعر المنافسة بين فريقي كرة القدم لناديي الأهلي والزمالك، أمر تمت مراعاته من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تضع مطالب الجماهير المصرية في المقدمة.

وأشار النائب الدكتور نادر مصطفى إلى أنّ القرار الذي اتخذته الشركة المتحدة مهمة للغاية بشأن رد القنوات المعنية للناديين المعنيين، وفقًا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقًا لأحكام القانون، مبينًا أنّ ذلك يأتي استجابة لرغبات الجمهور المصري من مشجعي كرة القدم.

الحفاظ على الروح الرياضية

وشدد مصطفى على أهمية الحفاظ على الروح الرياضية والثوابت التي تحافظ على أمن المجتمع دون اللجوء إلى التعصب أو أثارة البلبلة. وقال إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في إدارة وتنظيم جميع الملفات التي أسندت إليها والقرار الذي اتخذته برد القنوات المعنية للناديين المعنيين، وفقًا للآليات القانونية الجاري، وذلك في إطار دعم الرياضة المصرية.

وقالت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، إنّ القرار الذي اتخذته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يصب في صالح الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم، منوهة بأهمية الحفاظ على الثوابت الرياضية، ونبذ العنف بين الفرق الكبرى لكرة القدم، مبينة أنّ الشركة المتحدة راعت الحفاظ على اللعبة ذات الشعبية الأولى بين جماهير الرياضة المصرية وهو أمر جدير بالاهتمام.

وشددت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الحفاظ على الروح الرياضية بين فريقي الأهلي والزمالك دون الانزلاق إلى أي محاولات للتعصب أو العنف.

وقالت النائبة ريهام عفيفي، لـ«الوطن»، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور كبير للحفاظ على الثوابت المجتمعية، مبينة إلى أن قرار رد قناتي الأهلي والزمالك للناديين المعنيين يضع عبئا كبيرا على كلا منهما، وذلك من خلال الحفاظ على الثوابت الرياضية.