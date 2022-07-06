من بوجي لـ نجاتي.. أمير كرارة «جابر الخواطر» بين زملائه وجمهوره

«من سار بين الناس جابرا للخواطر، أدركه الله في جوف المخاطر».. هكذا يتعامل النجم أمير كرارة في حياته، بعد دعمه لعدد من زملائه خلال الفترة الماضية، كان آخرهم الفنان محمد نجاتي، الذي هدد بالاعتزال، بعد منشور لأحد الصحفيين، يقارن بينه وبين ما وصل إليه كرارة في مسيرته الفنية.

وكان محمد نجاتي، نشر مقطعا مصورا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد خلاله أن نجومية كرارة لم تأتي من فراغ، بل جاءت بعد تعب وجهد من الأخير، مضيفا أنه يشارك في أعمال لا تحظى بالاهتمام الإعلامي الواسع، معربا عن أمنياته بوجوده في أعمال فنية مهمة، لكن هذه المسألة ليست بيده، بحسب قوله.

وشدد «نجاتي»، على اضطراره للعمل لوجود التزامات عليه تجاه عائلته، لكنه عاد واستدرك: لو في ناس مضايقة مني فأنا ممكن أعتزل وأنهي الحكاية.

كرارة يدعم نجاتي بعد تهديده بالاعتزال

وحرص أمير كرارة على دعم نجاتي بإعادة نشر مقطعه المصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه بقوله: «يا حبيبي أنت نجم كبير وعلى دماغنا كلنا، ربنا يكرمك ويزيدك ويرزقك ويجمعنا مع بعض في عمل واحد وشرف ليا».

ولم تكن هذه الواقعة الأولى لكرارة، التي يحرص فيها على دعم زملائه نفسيا، إذ سبق ودعم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وقت تصوير الجزء الثاني من مسلسل «كلبش»، وهي الواقعة التي رواها المخرج بيتر ميمي حينها، في تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدا أن نجل الفنان الراحل أحمد زكي انزوى جانبا في كواليس «كلبش 2»، وبدا عليه الحزن الشديد.

وأشار بيتر، إلى قيام كرارة بسؤال هيثم عن سبب حزنه، ليرد الأخير قائلاً: «فيه مشهد سحل.. ليقاطعه كرارة بقوله: ما عاش اللي يسحل ابن أحمد زكي، بيتر ميمي عامل حسابه وجايب دوبلير علشان المشهد ده»، وهنا تهللت أسارير الفنان الراحل الذي شكر كرارة آنذاك على موقفه النبيل بحقه.

أمير كرارة يدعم حسام بوجي بعد تعرضه للتنمر

وفي لفتة إنسانية، حرص كرارة علي دعم الشاب حسام بوجي بعد تعرضه للتنمر من المقربين منه بسبب ملامحه الشكلية، وهي الحالة التي تبنتها صحيفة «الوطن» آنذاك، إذ أعرب بوجي عن أمنيته في مقابلة كرارة بسبب حبه الشديد له، إلا أن وجود الأخير في دبي آنذاك حال دون ذلك.

وأرسل كرارة مقطعا مصورا لـ«الوطن»، أعلن فيه عن دعمه الكامل لـ«بوجي، ووجه له رسالة قائلاً: «أي حد يضايقك يا حسام ولا تشغل بالك، أنت عم الناس كلها، حبيبي يا حس، عم حسام بوجي يا سكرة».