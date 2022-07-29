تفاصيل قتل فتاة المطرية على يد نجل خالها: «رفضتني وأقامت علاقة مع صاحبي»

في 24 أبريل الماضي تربص شاب في العقد الثالث من عمره بابنة عمته، حتى تأكد من وجودها داخل شقة أسرتها بمفردها، وطرق باب الشقة وعندما رأها دخل معها في مشادة كلامية بسبب علاقتها بصديقه، واتهمها بأنها أقامت معه علاقة غير شرعية مرات متكررة، وأن علاقتهما لا تزال مستمرة، لكن الفتاة أنكرت تلك التهم التي كالها لها نجل خالها، وصرخت فيه قائلة: «أنت مش وصي عليا، وأمشي أطلع برة البيت قبل ما ألم عليك الناس».

عتاب ثم قتل وهروب من مسرح الجريمة

لقاء «أحمد ونورا» لم يستمر سوى دقائق قليلة داخل شقة الأخيرة، وسرعان ما انتهى بجريمة قتل مروعة أمسك خلالها الشاب السكين، وسدد عدة طعنات في جسد ابنة عمته فسقطت على الأرض غارقة في دمائها وماتت إثر طعنات، وعندما وجدها الشاب جثة هامدة أسرع هاربًا من المنزل بعد أن أغلق باب الشقة خلفه، وخلال سيره مسرعًا على سلالم العقار شعر به السكان، وأبلغوا الشرطة بوفاته فألقت القبض عليه.

قاتل ابنة عمته: كانت على علاقة بصاحبي

«هي رفضتني وكانت على علاقة مع واحد صاحبي وأنا تأكدت منه»، بهذه الكلمات روى المتهم بقتل ابنة عمته تفاصيل الجريمة أمام جهات التحقيق، زاعًما وأنه عرف من صديقه أنه تربطه علاقة بالمجني عليها، وتأكد من ذلك بوجود صور تجمعهما على هاتف صديقه في أوضاع مخلة وعندما حاول أن يحصل على هذه الصور رفض صديقه، الأمر الذي جعله يتوجه إلى ابنة عمته ويعنفها على علاقتها المخلة بصديقه، لكنه وجدها تنكر العلاقة وتعتدي عليه بالسباب والشتائم وهددته بالفضيحة والاستغاثة بالجيران والإدعاء كذبًا أنه حاول الاعتداء عليها.

إحالة قاتل ابنة عمته إلى الجنايات

وبعد أن قررت النيابة حبس المتهم وتجديد حبسه بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار طوال تلك المدة، استدعت النيابة العامة المتهم من محبسه وأعلنته بقرار إحالته إلى محكمة الجنايات لتنتقل القضية إلى محطة أخرى، وهي ساحة القضاء لينال المتهم عقابه وفق القانون.