سيدة تقود عصابة التسول بالمرج: «الأطفال اللي معانا ولاد صاحبتي»

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية عصابة التسول بالمرج، المتهم فيها 3 سيدات بالاتجار في البشر، عن طريق استخدام أطفال قصر في أعمال التسول واستجداء المارة، عن مفاجأة، إذ تبين من التقارير الفنية الخاصة بتحليل إثبات البنوة والنسب «D.N.A»، أن الأطفال الثلاثة المضبوطين بصحبة السيدات، ليسوا من أبناء المتهمات الثلاث، وبمواجهة المتهمات اعترفن بتفاصيل جديدة في الواقعة: «العيال اللي معانا دول ولاد صاحبتي من الحرام».

إيجار الطفل بـ100 جنيه في اليوم

شرحت «نهى» المتهمة الرئيسية في القضية، تفاصيل الجريمة أمام جهات التحقيق، بقولها إنها اتفقت مع صديقاتها على التسول الجماعي في محيط محطة مترو الأنفاق في المرج والمطرية، وأنهن كن يستخدمن 3 أطفال من أبناء صديقتها في التسول، نظير حصولها على 300 جنيه للأطفال الثلاثة يوميًا، وأن الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 8 سنوات.

وأضافت «نهى»، أنها كانت تصطحب الأطفال وصديقتها، وتقوم كل واحدة منهن بالذهاب إلى ميدان، أو بجانب محطة مترو الأنفاق، لاستجداء ركاب مترو الأنفاق، وأن كل واحدة منهن كانت تجمع يوميًا قرابة 400 جنيه، وكانت تعطي والدة الطفل 100 جنيه منها، ويتبقى لها باقي المبلغ، وأنهن بقين على هذه الحالة حتى ألقت الشرطة القبض عليهن بتهمة التسول، خلال وجودهن بجانب محطة مترو الأنفاق في المرج.

إحالة عصابة التسول إلى محكمة الجنايات

وأصدرت النيابة العامة ظهر اليوم، قرارًا بإحالة المتهمات الثلاث إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الاتجار في البشر، بعد أن تم حبسهم على مدار 60 يومًا على ذمة تحقيقات النيابة العامة التي أنهت الحبس الاحتياطي بقرار إحالتهن إلى محكمة الجنايات محبوسات لتبدأ القضية فصلًا آخر أمام القضاء.