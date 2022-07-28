تصدر رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 علوم إسلامية عبر بوابة الأزهر، محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم، في مؤتمر صحفي، عُقد بمقر مشيخة الأزهر الشريف، وكشف فيه محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن نسب النجاح وأسماء الطلاب الأوائل بكافة الأقسام.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 علوم إسلامية عبر بوابة الأزهر

وفيما يخص رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 علوم إسلامية عبر بوابة الأزهر، يمكن تسجيل الدخول على الموقع من هنـــــا، عقب فتح باب تلقي الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية، التي أعلنت اليوم، إذا أوضح وكيل الأزهر موعد فتح باب التظلمات والذي يستمر لمدة شهر من تاريخ.

رابط وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية

ووفقا لما كشف عنه المؤتمر الصحفي، اليوم، يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، تقديم الطعون من خلال اتباع رابط وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية، إذ حدد وكيل الأزهر ضوابط التظلمات، والرسوم المقررة على كل مادة، مشيراً إلى الأماكن التي يمكن الطلاب تقديم تظلماتهم، حيث جرى تخصيص 198 مكتب على مستوى الإدارات التعليمية بالأزهر، لتلقي الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية، بعد سداد السروم المقررة بواقع 100 جنيه لكل مادة، فضلا عن استحداث تسديد رسوم التظلمات بالنظام الإلكتروني.

موعد تقديم ظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وبحسب ما أعلنه وكيل الأزهر، سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية مطلع أغسطس المقبل، وتستمر لمدة شهر من تاريخه، على أن يغلق باب التظلمات أبوابه نهاية أغسطس، مشيرا إلى أن نتيجة الطعون تكون خلال 15 يوما من تاريخ التقدم، ويخطر الطالب بما توصلت إليه النتيجة خلال الـ15 يوماً.

نتيجة الثانوية الأزهرية

وجاءت نسب نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية التي تم الكشف عنها اليوم، بمشيخة الأزهر، بواقع (57.31%) للعامة، (50.97%) للأدبي، و(68.55%) للعلمي، ليكون إجمالي النتيجة للقسمين معًا (57.31%)، أما النسبة المئوية لنتيجة العلوم الإسلامية فجاءت بواقع (97.2%).

أوائل الثانوية الأزهرية

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى اتصالات هاتفية مع الطلاب الأوائل من الثانوية الأزهرية، عبر خلالها عن مدى حبه وتقديره للجهد الذي قدمه أولياء الأمور لأبنائهم.