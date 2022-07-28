يشهد رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 أدبي عبر بوابة الأزهر، الكثير من الزيارات عقب الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية صباح اليوم، والتي أعلنها محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف في مؤتمر رسمي، موجها التهنئة لجميع الطلاب والطالبات الناجحين.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 أدبي

وأعلن «الضويني»، رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 أدبي عبر بوابة الأزهر، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مع إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2020- 2021، مشيرًا إلى أنه سيجر تلقي قبول التظلمات من نتيجة الثانوية الأزهرية في 198 مكتبًا بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر الشريف على مستوى الجمهورية.

تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية أدبي

وعن تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية أدبي، أوضح الضويني اليوم، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، أنه من المقرر فتح الباب أمام تلقي التظلمات، اعتباراً من الاثنين الموافق 1 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن باب التظلمات سيظل مفتوحاً أمام طلبة الثانوية الأزهرية لمدة شهر ليغلق بابه في 31 أغسطس.

رابط وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية

ويستطيع الطلاب، تقديم التظلمات من رابط وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية من هنــــــــا، إذ أشار وكيل الأزهر إلى الأماكن الخاصة بقبول التظلمات، والتي تتمثل في 198 مكتب على مستوى الإدارات التعليمية بالأزهر، على أن يتم سداد رسوم الطعن على نتيجة الثانوية العامة والمقدرة بنحو 100 جنيه لكل مادة، وأكد الضويني خلال المؤتمر على أنه تم استحداث تسديد الرسوم بالنظام الإلكتروني.

موعد انتهاء الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وجاء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، المدة المحددة المسموح خلالها النظر في الطعون المقدمة، أو التظلم من تاريخ تقديم الطلب، والتي أشار إليها وكيل الأزهر، مؤكدا أنها ستكون 15 يوما فقط، على أن يتم ابلاغ الطالب بنتيجة تظلمه في مدة أقصاها 15 يوما.

نتيجة الثانوية الأزهرية

ويذكر أن نتيجة الثانوية الأزهرية، أعلنت اليوم، في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، عقب اعتماد النتيجة، والتي جاءت نسبة النجاح العامة بها (57.31%)، فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية (50.97%)، أما نسبة النجاح في الشعبة العلمية وصلت (68.55%)، لتأتي النتيجة الإجمالية للشعبتين معًا (57.31%)، أما عن نسبة النجاح في نتيجة شعبة العلوم الإسلامية فجاءت (97.2%).