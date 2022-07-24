أقسام كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية وشروط قبول الطلاب

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة للبحث عن الكليات المستحدثة، خاصة إذا كان لها علاقة بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة، ومنها كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية التي اُفتتحت العام الماضي، وتعد من أقوى الكليات التي تنافس في سوق العمل، خاصة في ظل احتوائها على أقسام مميزة، واحتياج سوق العمل للخريجين المتفوقين في التكنولوجيا.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية لشعبة علمي علوم 350 درجة، أي بنسبة 85%، ولشعبة علمي رياضة 314 درجة، أي بنسبة 76.5%، وذلك وفقا لتنسيق العام الماضي الذي شهد انخفاضا بنسبة 10% في درجات القبول مقارنة بالعام قبل الماضي.

أقسام كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

وفقاً للموقع الرسمي الخاصة بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية، يوجد أربعة أقسام في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، هي البرمجة الآلية واسترجاع المعلومات، والروبوتات والآلات الذكية، وتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، وعلوم البيانات، حيث يتم التخصص في الفرقة الأولى من الكلية، بخلاف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي التي يتم التخصص بها في الفرقة الثالثة .

شروط القبول بكلية الذكاء الاصطناعي

كما توجد العديد من الشروط للقبول بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية، وهي اشتراط الحصول على الحد الأدنى من القبول حسب مكتب التنسيق من طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي علوم والرياضة، وذلك بعد ما كان مقتصرا على شعبة الرياضيات فقط، وتكون مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات ويحصل الطالب على بكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي.