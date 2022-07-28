انتشال جثة طالبة غرقت في البحر اليوسفي شمال المنيا

انتشل أهالي قرية «برطباط»، التابعة لمركز مغاغة، في شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، جثة طالبة غرقت داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، إثر سقوطها في الترعة نتيجة اختلال توازنها.

غرق طالبة داخل البحر اليوسفي بقرية «برطباط»

تلقي اللواء محمد عبد التواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة مغاغة، يتضمن غرق طالبة داخل البحر اليوسفي بقرية برطباط التابعة لدائرة المركز.

سقوط الطالبة في الترعة لاختلال توزازنها

بإنتقال الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، تبين أن أهالي القرية وجدوا جثة طافية بالمجرى المائي فقاموا بانتشالها، وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى «س. م.»، 15 سنة، طالبة، مقيمة بإحدى قرى مركز مغاغة، وأفادت التحريات الأولية، التي أجرتها وحدة مباحث مركز مغاغة، أن الطالبة غرقت بسبب سقوطها في الترعة بعد اختلال توازنها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام، وتقرر التحفظ عليها تحت تصرف النيابة لعامة، التي باشرت التحقيق وقررت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم.

وعثر أهالي مركز مغاغة قبل أسبوع على جثة فتاة مجهولة الاسم والعنوان، ترتدي كامل ملابسها وملقاة بمصرف المحيط الزراعي أمام مساكن قرية «ميانة»، وتم التحفظ عليها ونقلها لمشرحة المستشفي العام، وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها، وقررت انتداب مفتش صحة مغاغة والطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثة، ومعرفة أسباب الوفاة وكيفية حدوثها.