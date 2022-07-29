6 شروط للمسابقة الشبابية للسكان والصحة الإنجابية.. السن من 18 إلى 24 عاما

أعلن المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، عن فتح باب التقدم للمشاركة في المسابقة الشبابية، لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال السكان والصحة الإنجابية.

يتم التقديم للمسابقة على البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلي للجامعات أو البوابة الإلكترونية للمجلس القومي للسكان، في موعد نهايته 15 أغسطس المقبل.

شروط التقدم للمسابقة الشبابية للسكان والصحة الإنجابية

- الطلاب الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية أو الخاصة بجميع أنحاء الجمهورية متضمنه محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية علما بأن البرنامج سيقدم كافة سبل الدعم للسماح لهم بالمشاركة.

- تكوين فريق مكون من 3 إلى 5 أفراد.

- يتراوح أعمار الفريق بين 18 و24 عامًا.

- إثبات سجل المشاركة المدنية أو التطوع أو الإلتحاق في نشاط مجتمعي غير أكاديمي «إن وجد».

- الالتزام ببرنامج السكان القومي المعلن عنه.

- الاستعداد للعمل علي فكرة إبداعية لحملة توعية أو مبادرة مجتمعية للترويج لقضايا السكان وتنظيم الأسرة والصحة والحقوق الإنجابية من خلال إستخدام وسائل مختلفة مثل: الفنون، الموسيقي، الرياضة، التكنولوجيا.

وسيتم تصفية المتقدمين للمسابقة الشبابية للسكان والصحة الإنجابية عقب مقابلات شخصية ثم يتم الإعلان عن الفرق المختارة 30 فريق بواقع 150 طالب، مع الأخذ في الإعتبار التوزيع الجغرافي العادل لكل المشاركين، علي أن يتم البدء في البرنامج التدريبي عقب إنتهاء السنة الدراسية 2021-2022.

البرنامج التدريبي للمسابقة الشبابية للسكان والصحة الإنجابية

- المهارات التقنية التصوير، الفن، مهارات العرض، التسويق، أساسيات ريادة الأعمال.

- تدريبات عل المسارات النوعية: ورش عمل مختلفة للتعريف بقضايا السكان وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والمساواة بين الجنسين لرفع المعرفة بالموضوع الذي سيختارونه.

- التفكير التصميمي التشاركي: ويساعد هذا النوع من التدريبات على بلورة الأفكار، وتطويرها وفهم أعمق لاحتياجات مجتمعاتهم وتصميم مبادرتهم بناءا علي ذلك.

- صياغة الأفكار والمقترحات: إكساب الطلاب مهارات إدارة المشاريع والتدريب المستمر بهدف إعدادهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة من أجل تنفيذ أفكارهم بوضوح وثقة.

جوائز المسابقة الشبابية للسكان والصحة الإنجابية

في نهاية المسابقة الشبابية للسكان والصحة الإنجابية سيتم اختيار 3 مبادرات للحصول علي ثلاث جوائز الأولى بقيمة 20 ألف جنيه، الثانية 15 ألف جنيه، الثالثة 10 الآف جنيه، وهذه الجوائز تعتبر تمويل مبدئي بالإضافة إلي أنوع أخري من الدعم التقني والفني والإلتحاق ببرنامج مشروعات ريادة الأعمال وفرص أخرى ستتاح لبعض الفرق المختارة.