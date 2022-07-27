خبير كوري يجري جراحات الأورطى المتقدمة بالمنصورة التخصصي

استقبل مستشفى المنصورة التخصصي الخبير الكوري «سوك ون سونج»، أستاذ جراحات الشريان الأورطى بجامعة «يونسيه» في كوريا الجنوبية، وذلك لإجراء جراحات متقدمة للشريان الأورطى، بالتعاون مع فريق جراحات الشريان الأورطى بالمستشفى، والذي ضم كلاً من الدكتور إيهاب سعد، والدكتور سامر رجال، والدكتور تامر خفاجي، والدكتور محمد سند، والدكتور محمد شكري، والدكتور أحمد سامح العشرة.

مستشفى المنصورة التخصصي يعلن نجاح الجراحات

وأكد مستشفى المنصورة التخصصي ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الجراحات تمت على أكمل وجه، وبنجاح منقطع النظير، وخرج جميع المرضى من غرفة العمليات بسلامة وصحة جيدة.

«خلاف»: الاستفادة من الخبرات الدولية

وقال الدكتور محمد خلاف، مدير مستشفى المنصورة التخصصي، إن هذه الجراحات المتقدمة هي خطوة على طريق المستقبل لرفع كفاءة المستشفى، والاستفادة من الخبرات الدولية، ووجه الشكر لقيادات مستشفيات «الأمانة»، كل من الدكتورة مها إبراهيم، والدكتور بيتر وجيه، والدكتورة أماني الزيني، والدكتورة سحر عبدالعزيز، والدكتورة جيلان السويفي، والدكتورة هبة يحيى، وأطقم التمريض والفنيين.

«خفاجي»: جراحات لأول مرة بالمنصورة

وأكد الدكتور تامر خفاجي أن هذه الجراحات تجرى لأول مرة بالمنصورة، مشيراً إلى أنه تم استخدام نوع من الشرايين الصناعية لأحد المرضى، الذين خضعوا لعملية جراحية، حيث يتم استخدام هذه التقنية لأول مرة في مصر.

وأوضح الدكتور أحمد سامح العشرة‎ أن هذا التعاون هو نتاج تدريب سابق مع الجانب الكوري، بدعم من الدولة المصرية، ووجود مثل هذه القنوات تتيح تطوير أداء المنظومة الطبية، خاصة قطاع المستشفيات التعليمية.

ووجه الشكر إلى الدكتور ‏«سوك ون سونج»، أستاذ جراحات الشريان الأورطى بجامعة «يونسيه» في كوريا الجنوبية،‏ مبيناً أنه من النوابغ حول العالم في هذا المجال، مؤكداً على دور الدولة في تطوير مستشفيات وزارة الصحة، لاستقبال مثل هذه الخبرات العالمية.

وطالب الخبير الكوري بضرورة استمرار التعاون، وأشاد بالمستوى المتقدم للمستشفى والأطباء والتمريض.