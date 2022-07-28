أسعار 7 سيارات مستعملة في السوق المصرية.. أقل من 85 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات المستعملة، استقرارا واضحا في الأسعار خلال الأيام الماضية، عقب موجة التضخم التي شهدها الاقتصاد العالمي، عقب فترة من ارتفاع أسعار المركبات في الأسواق المختلفة.

قال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن الأسواق العالمية شهدت ارتفاعا عاما في أسعار السيارات بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية بالمصانع المنتجة، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق، وارتفاع أسعار الشحن والنقل، ورفع قيمة الفائدة في البنوك المركزية.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

طالب عضو رابطة تجار السيارات، في تصريح لـ«الوطن»، أن راغبي شراء السيارات المستعملة ، بضرورة فحصها والتأكد من سلامة المحرك، وصيانة السيارة، قبل أن يستعرض أسعار عدد من المركبات المستعملة في السوق المصرية.

دايو لانوس 2 2003

- متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 69,000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.

أوبل فيكترا 1999

- متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة: 65,000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

كيا شوما 2001

- متوسط السعر: 76,000 جنيه.

- أقل سعر: 69,000 جنيه.

- أعلى سعر: 81,000 جنيه.

دايو لانوس 2001

- متوسط السعر: 76,000 جنيه.

أعلى سعر: 66,000 جنيه.

- أقل سعر: 81,000 جنيه.

أوبل أسترا 2003

- متوسط السعر: 76,000 جنيه.

- أقل سعر: 70,000 جنيه.

- أعلى سعر: 81,000 جنيه.

بروتون واجا 2005

- متوسط السعر: 76,000 جنيه.

- أقل سعر: 67,000 جنيه.

- أعلى سعر: 81,000 جنيه.

شيفروليه افيو 2005

- متوسط السعر: 76,000 جنيه.

- أقل سعر: 71,000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 85,000 جنيه.