أسعار السيارات المستعملة في الأسواق.. تبدأ بـ70 ألف جنيه

نظرا للزيادة الكبيرة في أسعار السيارت الحديثة، بسبب قلة المعروض منها على المستوي العالمي، ووجود الكثير من المعوقات التي تؤثر على عمليات الإنتاج بشكل عالمي، زاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة، نظرا لانخفاض ثمنها في الأسواق المحلية.

أسعار السيارات

وفي إطار متابعة ما يبحث عنه القراء والمتابعين، ترصد بوابة «الوطن» 9 ماركات من السيارات المستعملة، والمتوفرة في الأسواق المحلية المصرية، وتبدأ أسعارها من 70 ألف جنيه، حسب ما أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات.

وأكد زيتون، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، حالة الانتعاش الكبيرة في الفترة الأخيرة لشراء السيارات المستعملة، بسبب أسعارها الأقتصادية، وكثرة الإقبال عليها من جانب المواطنين للشراء.

أسعار السيارات المستعملة في الأسواق

- سيارة من ماركة هيونداي فيرنا موديل 2006، ذات ناقل سرعة أوتوماتيك، يتراوح سعرها بين 75 و100 ألف جنيه.

- سيارة نيسان صني من موديل 1999، ذات ناقل سرعة أوتوماتيك يتراوح سعرها بين 70 ألف و100 ألف جنيه.

- سيارة ماركة شيفروليه أفيو موديل 2008، ذات ناقل سرعة أوتوماتيك ، يتراوح سعرها 80 و100 ألف جنيه.

- سيارة مستعملة من ماركة اسبرانزا الصينية، موديل 2009، ذات ناقل سرعة أوتوماتيك، ويتراوح سعرها بين 80 ألف جنيه و95 ألف جنيه.

- سيارة سوزوكي سياز موديل 2015، سعة 1400 لتر، ويتراوح سعرها بين 160 حتى 190 ألف جنيه بحسب حالتها.

- سيارة شيفروليه كروز موديل 2015، ذات محرك رباعي الأسطوانات، وهي منتشرة في الأسواق، ويتراوح سعرها بين 175 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه.

- سيارة هوندا سيتي موديل 2013، ويتراوح سعرها بين 150 حتى 170 ألف جنيه.

- سيارة ماركة مازدا 3 موديل 2013 ذات محرك رباعي الأسطوانات، وقوة قدرها 105 حصان، ذات ناقل حركة أوتوماتيكي، ويتراوح سعرها بين 160 حتى 180 ألف جنيه.

- سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 ذات محرك رباعي الأسطوانات، ويتراوح سعرها بين 170 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه.