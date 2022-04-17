7 سيارات موديلات حديثة أسعارها لا تتجاوز 130 ألف جنيه.. منها أفيو ورينو

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تحدث حالة من الانتعاش والطلب المتزايد على السيارات المستعملة في السوق المصرية، وذلك بسبب انخفاض أسعارها، واستعرض عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، لـ«الوطن»، أسعار السيارات المستعملة التي لم تتجاوز 130 ألف جنيه.

وقال عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة تضم عددًا من السيارات الصينية واليابانية والفرنسية والكورية، وموديلات تبدأ من 2010 إلى 2020 وسعرها يبدأ من 110 ألف جنيه.

أسعار السيارات المستعملة في مصر اليوم

وفي هذا التقرير توضح «الوطن» أسعار السيارات المستعملة والتي تقل عن 130 ألف جنيه.

إسبيرانزا تيجو 2013

متوسط سعر السيارة في السوق المصرية، 120,000 جنيه، وأقل سعر متداول لها، 114,000 جنيه، وأعلى سعر 130,000 جنيه.

رينو سانديرو 2014

متوسط سعر سيارة رينو المتداول في سوق السيارات، 120,000 جنيه، وأقل سعر لها متداول في سوق السيارات، 116,000 جنيه، وأعلى سعر 124,000 جنيه.

لادا جرانتا 2020

متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات، 120,000 جنيه، وأقل سعر متداول في سوق السيارات، 109,000 جنيه، وأعلى سعر 128,000 جنيه.

بي واي دي L3 2016

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات، 121,000 جنيه، وأقل سعر متوسط في سوق السيارات 114,000 جنيه، وأعلى سعر متوسط في سوق السيارات 128,000 جنيه.

هيونداي فيرنا 2015

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات، 123,000 جنيه، وأقل سعر متوسط في سوق السيارات 114,000 جنيه، وأعلى سعر 128,000 جنيه.

نيسان صنى 2010

متوسط سعر السيار في سوق السيارات، 124,000 جنيه، وأقل سعر متداول في سوق السيارات، 117,000 جنيه، وأعلى سعر 130,000 جنيه.

شيفروليه أفيو 2013

متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات، 124,000 جنيه، وأقل سعر متداول في سوق السيارات، 114,000 جنيه، وأعلى سعر 130,000 جنيه