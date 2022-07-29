سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 29-7-2022 في مصر

يستخدم البيض في صنع العديد من الوجبات والأطعمة المختلفة، كما أنه جزء أساسي في تحضير الحلوى لمن لا يستغنون عن تناولها وتحضيرها في المنزل، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي حرصًا منهم على شراء ما يحتاجونه من كميات من ذلك المنتج لاستخدامه.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو من عام 2022 في مصر، لقرائها وذلك في إطار ما تقدمه وتعمل عليه دائما من خدمة الجمهور وتقديم الخدمات لهم.

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأسعار شهدت استقرار بعد انخفاضها خلال الأيام الماضية.

قال الدكتور عبد العزيز السيد، إن سعر طبق البيض الأحمر يتراوح بين 65 و70 جنيهًا في المزرعة اليوم، ليصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا تقريبا.

كما قال عبدالعزيز السيد، إن سعر طبق كرتونة البيض البلدي من المزرعة للمستهلك يتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر طبق البيض الأبيض اليوم الجمعة والذي يتضمن 30 بيضة يتراوح بين 60 و65 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض في الأسواق المحلية

ووصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 30 بيضة إلى نحو 75 جنيهًا.

كما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في الأسواق إلى قيمة 74 جنيهًا، بينما يرتفع متوسط سعر طبق البيض البلدي بسعر 80 جنيهًا في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية.