أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-7-2022 في مصر

البروتين شيء هام لبناء الجسم وصحته، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن بشكل يومي لاحتوائها على هذا العنصر الغذائي، ولشراء ما يلزم المنزل من احتياجات أساسية.

تستعرض «الوطن»، من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو من عام 2022، وذلك وفق بعض الأسواق في منطقة الدقي، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم الجمعة بين 74 و80 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

- وتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو بين 85 و100 جنيه.

- وتراوح سعر الأجنحة اليوم الجمعة بين 25 و35 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا.

- تراوح سعر الأوراك بين 48 و52 جنيهًا.

- كما تراوح سعر الكبدة والقوانص اليوم الخميس بين 45 و50 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

- بلغ كيلو الأوراك اليوم الجمعة نحو 48 جنيهًا.

- وسجل سعر الدبابيس نحو 45 جنيهًا.

- كما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 45 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي نحو 57 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الجمعة بين 80 و95 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة اليوم الجمعة بين 28 و35 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- وصل سعر الكيلو البط البلدي نحو 64 جنيهًا.

- وبلغ سعر البطة وزن 3 كيلو لنحو 220 جنيهًا.

- جاء سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل 118 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- بلغ سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد بين 5 و5.25 جنيه.

- وبلغت سعر الكتكوت البلدي من عمر يوم بين 3 و3.75 جنيه.

- وسجلت سعر الكتكوت الأبيض من عمر يوم إلى نحو 5.75 جنيه.