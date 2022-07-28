أسعار الدواجن اليوم الخميس 28-7-2022 في مصر

يهتم الكثير من محبي تناول اللحوم البيضاء بأسعار الدواجن في الأسواق المصرية بشكل يومي، حتى يستطيعون معرفة قيمة الأموال التي يحتاجون إليها لشراء ما يلزم المنزل من احتياجات أساسية، إذ شهدت الأسعار استقرارًا منذ بداية الشهر الجاري.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الخميس الموافق 28 يوليو من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق في منطقة الدقي، التي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم بين 74 و80 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

- وتراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم 28 يوليو بين 85 و100 جنيه.

- وسجل سعر الأجنحة بين 25 و35 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا.

- تراوح سعر الأوراك بين 48 و52 جنيهًا.

- كما تراوح سعر الكبدة والقوانص اليوم الخميس بين 45 و50 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

- بلغ كيلو الأوراك نحو 48 جنيهًا.

- وسجل سعر الدبابيس نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 45 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي نحو 57 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو البانيه بين 80 و95 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة اليوم بين 28 و35 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- وصل سعر الكيلو البط البلدي نحو 64 جنيهًا.

- وبلغ سعر البطة وزن 3 كيلو لنحو 220 جنيهًا.

- جاء سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل 118 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- بلغ سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد بين 5 و5.25 جنيه.

- وبلغت سعر الكتكوت البلدي من عمر يوم بين 3 و3.75 جنيه.

- وسجلت سعر الكتكوت الأبيض من عمر يوم إلى نحو 5.75 جنيه.