ضياء رشوان: إنشاء 3 لجان فرعية من المحور السياسي

كشف ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني، قائلًا إنّ مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعين يومي 5 و19 يوليو، أصدر فيهما اللائحة التنفيذية ومدونة السلوك بالإجماع، وفي الاجتماع الأخير قرر مجلس الأمناء إنشاء 3 لجان فرعية من المحور السياسي، وهو المحور الذي سيبدأ فيه الحوار الوطني غالبا.

3 لجان في الحوار الوطني

وأضاف ضياء رشوان، خلال برنامج «مصر جديدة»، المذاع على شاشة «ETC»، أنّ اللجان الثلاث هي لجنة المحليات وأخرى للحريات وحرية الرأي والتعبير، ولجنة ثالثة للنظام الحزبي والانتخاب، لافتا إلى أنّ الحوار الوطني يتجه مباشرة لما يريده المصريون فلا خطوط حمراء.

وأشار إلى أنّ لجنة حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، سيشارك بها ممثلون لقوى رئيسية سياسية، ومجلس الأمناء لن يدير الحوار الداخلي، بل اللجان الفرعية التي تم تشكيلها هي التي ستدير الحوارات الداخلية.

فتح الباب لكل من لديه فكرة

وتابع: «لجنة المحليات ستدعو كل من أرسل للحوار الوطني شيئا يتعلق بالمحليات سواء كان مشروع قانون محليات أو اقتراحات، وسيُفتح الباب لكل من لديه فكرة أن يشارك في الجلسات بحكم اللائحة التنفيذية وستكون علنية وتذاع مباشرة وسيسمح للإعلام بحضورها».