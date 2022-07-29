وفاة طفل في ظروف غامضة ببني سويف والأمن يتحفظ على والده

شهدت قرية الفقاعي بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وفاة طفل يبلغ من العمر عامين، في ظروف غامضة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على الأب لوجود آثار اعتداء بجثة الطفل، التي جرى إيداعها في مشرحة مستشفى ببا، تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بوفاة طفل في ظروف غامضة ببني سويف

وتلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا من بوفاة طفل يبلغ من العمر عامين، داخل عيادة خاصة بمركز ببا، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها لجهات التحقيق.

مباحث بني سويف تكثف جهودها لكشف ملابسات الحادث

وبالإنتقال والفحص، تبين وفاة الطفل «بلال م.ر.ق»، عامان، مقيم منزل والده بقرية الفقاعي التابعة لقرية سدس بمركز ببا، بعد توقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود تعدي على الطفل واحتمالية وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية ان والدة الطفل أنها تقيم بمنزل والدها لوجود خلافات بينها وبين زوجها، الذي أجبرها على ترك طفلهما قبل مغادرة المنزل، مؤكدة أنه اعتياد والده معاقبته بالضرب.

إيداع جثة الطفل مشرحة مستشفى ببا المركزي

وتم إيداع جثة الطفل مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التى أمرت بندب الطبيب الشرعي لبيان سبب وفاة الطفل، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير محضر بالواقعة.

كما امرت جهات التحقيق بضبط والد الطفل الذي يبلغ من العمر 34 عامًا ويعمل سائق «توك توك»، والتحفظ عليه لحين ورود تقرير الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة والكشف عن الواقعة وظروفها وملابساتها.