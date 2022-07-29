السيطرة على حريق في منزل خشبي قديم ببورسعيد دون خسائر بشرية

نشب حريق كبير داخل أحد المنازل الخشبية القديمة بحي العرب ببورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بسبب ماس كهربائي، دون إصابات، وتمت السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى باقي المنازل الخشبية المجاورة، والتي يتميز بها الحي الأقدم في المحافظة.

إخطار بحريق في منزل خشبي

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شارع المنيا والبلدية بحي العرب، وعلى الفور وجه سيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى باقي المنازل الخشبية بحي العرب.

الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق

وجرى الدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان الحادث، والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي المنازل المجاورة، كما تم القيام بأعمال التبريد لضمان عدم تصاعد الأدخنة التي قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين، وانتقلت سيارات الإسعاف والطوارئ والغاز والكهرباء لمنع انتشار الحريق في محيط العقار الخشبي.

الحريق نشب في غرفة نوم

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي والمعاينة لرجال الإطفاء بمديرية أمن بورسعيد، أن الحريق نشب في غرفة نوم بأحد المنازل، وتكوين المنزل الخشبي ساعد في زيادة حجم الحريق.

يذكر أن حي العرب من أقدم أحياء بورسعيد، ويشتهر بوجود المنازل الخشبية به، كما أنه يضم أسواقا تجارية شهيرة.