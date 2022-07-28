إصابة طفلة أثناء حريق منزل وحوشين بسوهاج نتيجة ماس كهربائي

تسبب ماس كهربائي في نشوب حريق بأحد المنازل في مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وامتد إلى حوشين مجاروين، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقى بلاغ من مأمور مركز البلينا بمحافظة سوهاج، يفيد نشوب حريق بمنزل في دائرة مركز البلينا بالمحافظة.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد، ملك المدعو «يوسف. م. م. ع»، سن 35 عاما، عامل، يقيم بالناحية ذاتها، في مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وامتد الحريق لحوشين مجاورين ملك كلا من «سعد. ج. ح. ا»، سن 54 عاما، عامل، و«قناوي. ر. ع. ك»، 50 عاما، عامل، يقيمان بالناحية ذاتها في مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وجرى الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء، والسيطرة علي الحريق وإخماده.

إصابة طفلة بحروق أثناء المشاركة في إخماد الحريق

ونتج عن الحريق إصابة المدعوة «شهد. م. ج. ا»، 15 عاما، طالبة بالمرحلة الإعدادية، ابنة شقيقة الثالث، وتقيم بالناحية ذاتها، مركز البلينا بمحافظة سوهاج، بحروق بسيطة بكفي اليدين، في أثناء مشاركتها في إخماد الحريق.

وبسؤال مالكي الأحواش المحترقة، أفاد ثلاثتهم بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول، مشيرين إلى احتراق بعض المنقولات المنزليه وكمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية.