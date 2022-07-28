إخماد حريق شقة سكنية في حلمية الزيتون دون خسائر بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، حريقا نشب داخل شقة سكنية بمنطقة حلمية الزيتون، دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

بداية الواقعة

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلمية الزيتون، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، دون وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

الدفع بسيارات إطفاء

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمّت السيطرة على الحريق، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين حال وجود إصابات أو حالات اختناق.

تحرير محضر

وتمت عملية التبريد بعد إخماد الحريق لمنع تجدد اشتعاله مرة أخرى، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحريق.