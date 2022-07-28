مشاهد من حريق محل أحذية بحلوان.. النيران حولته إلى كوم رماد

«نار خارجة من المحل يا جماعة، حد يلحقنا».. العبارة السابقة كانت استغاثة من أحد الشباب الموجودين بالشوارع متفرعة من شارع منصور بدائرة قسم شرطة حلوان، جنوب القاهرة، بعد اندلاع النيران في محل أحذية (مغلق)، حيث تجمع الأهالي في محاولة منهم للسيطرة على ألسنة اللهب، تمهيدا لوصول قوات الحماية المدنية بصحبتها سيارة الإسعاف، لتسيطر على النيران دون وقوع إصابات.

الحريق حول محل الأحذية إلي كوم رماد

في غضون دقائق معدودة، حضر قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بصبحتهم سيارتي إطفاء، وحاصروا النيران التي حولت محل الأحذية إلى كوم رماد، قبل امتدادها إلى المحلات الموجودة داخل السوق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الممتلكات والمباني المجاورة.

المحل كان مغلق وقت إندلاع النيران

«الوطن» حصلت على أول صور للحظة اشتعال النيران الكثيفة التي خرجت من المحال، وتواصلت مع «أحمد ج» أحد شهود العيان، الذي روى أنّ الحريق اندلع في تمام الساعة الثالثة فجر أمس، وأنّ وقت اندلاع النيران كان المحل مغلق تمامًا، ومن كثرة البضاعة التي كانت بالمحل توهجت النيران إلى الخارج.

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»: «أنا عرّضت نفسي للخطر عشان أحاول أسيطر على النار لأن المشهد كان صعب جدا وفيه شباب خافت تقرب، خدنا وقت عشان نسيطر على الحريق، ولولا ستر الله ووجود الأهالي والشباب والحماية المدنية، كان الموضوع اتحول لكارثة من شدة النيران».

بلاغ بالحريق

وكانت الساعة تشير عقاربها الي الساعة الثالثة فجر أمس الأربعاء، حين تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل محل تجاري بأحد الشوارع منطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.