بائع دواجن: الأسعار منخفضة والمحلات تقدم عروضا للمواطنين

قال أحمد طارق أحد أصحاب محلات الدواجن، إن أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية منخفضة، وذلك بسبب امتلاك الكثير من الاشخاص للمواطنين للحوم الخاصة بالأضاحي.

وأضاف «طارق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خلال جولة لها في الأسواق، أن هناك الكثير من المحلات تقدم الكثير من العروض للمواطنين، لتحريك الأسواق.

وأشار إلى أن هناك عروضًا لبيع الدواجن وأجزائها، حيث يباع سعر كيلو الدواجن بحوالي 32 جنيهًا للكيلو، و35 جنيهًا للأوراك، و40 جنيهًا لكيلو الدبابيس، و35 جنيهًا لكيلو الكبد والقوانص، و72 جنيهًا للشيش طاوق.

وأوضح أنه في الوقت الحالي تختلف أسعار السلع من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، موضحًا أن الأسعار في المناطق الشعبية أقل بشكل واضح من أسعار المناطق الراقية.

ولفت إلى أن قرب المكان من المزارع الخاصة بالدواجن يتدخل في السعر النهائي الذي يصل للمواطن، لأن طول المسافة يعني زيادة تكاليف النقل، ووكذلك وجود عدد من الحلقات البيعية التي يحتاج كل منهم للحصول على ربح خاص به، وهو ما يزيد السعر على المستهلك.

وأوضح أن أسعار الدواجن تتغير بشكل يومي، وهو ما يجعل الكثير من المواطنين يتابعونها باعتبارها أحد أهم عناصر الغذاء في أغلب المنازل المصرية، حيث يبلغ سعر الدواجن البلدي وصلت إلى 45 جنيهًا للكيلو، إذ تعد الدواجن البلدي أعلى سعرًا وأقل حجمًا من الدواجن البيضاء، ولكنها تحتوي على الكثير من البروتين والمواد الغذائية.