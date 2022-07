«بيونج يانج»: علاقاتنا مع «بكين» ستتطور على مدى أجيال قادمة

قال زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج-أون»، إن علاقات «بيونج يانج» مع «بكين»، ستتطور على مدى أجيال قادمة مع احتفاله بالذكرى السنوية للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية «1950- 1953» والخلافات.

وزار زعيم كوريا الشمالية، أمس الخميس، برج الصداقة «الكورية الشمالية - الصينية» في العاصمة «بيونج يانج»، وأشاد «أون»، بالجنود الصينيين الذين سقطوا في الحرب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأجهشت سيدة كوريا الشمالية الأولى، «ري سول جو»، بالبكاء فيما كانت إلى جانب زوجها، «كيم جونج أون»، أثناء أداء النشيد الوطني، خلال الاحتفال بالذكرى الـ69 لوقف الحرب الكورية 1950-1953، الذي أحيته «بيونج يانج»، أمس الأول الأربعاء.

Primeira-dama da Coreia do Norte chora durante apresentação do hino nacional



Pyongyang celebrou o 69º aniversário do armistício da Guerra da Coreia em 27 de julho. No vídeo, a primeira-dama Ri Sol-ju, aparece emocionada ao lado do marido e líder norte-coreano, Kim Jong-un. pic.twitter.com/CJTx0mZJCs